Кабмин объявил конкурс на должность члена набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины объявил конкурс на вакантную должность независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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"Кабинет министров в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета государственного унитарного предприятия… объявляет конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. Таким образом, был сформирован действующий состав набсовета госхолдинга.

3 апреля 2017 года Юлия Ковалив, которая занимала должность председателя набсовета, написала заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию и с 17 апреля ее полномочия были прекращены.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.