Кабмин объявил конкурс на должность члена набсовета "Нафтогаза"
Кабмин объявляет конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета "Нафтогаза Украины".
Кабинет министров Украины объявил конкурс на вакантную должность независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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"Кабинет министров в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета государственного унитарного предприятия… объявляет конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. Таким образом, был сформирован действующий состав набсовета госхолдинга.
3 апреля 2017 года Юлия Ковалив, которая занимала должность председателя набсовета, написала заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию и с 17 апреля ее полномочия были прекращены.
Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.