Мировые цены на нефть резко повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг резко повысились на фоне сообщений о внезапном истощении запасов сырья в США в связи с увеличением спроса на топливо и снижением его поставок, передает агентство Рейтер.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,44 доллара - до 41,99 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 4,86 доллара - до 39,48 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil на нью-йоркской бирже также повысилась - на 2,77 доллара - до отметки 40,18 доллара, отмечает агентство.