Forbes: "Нафтогаз Украины" возвращает деньги европейцам, а влияние России уменьшается

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Нафтогаз" Украины возвращает деньги европейцам, а влияние России уменьшаетсяь", опубликованной на сайте издания Forbes.

Украина возвращает свои долги Европейскому союзу. На этот раз "Нафтогаз", возможно, самая важная компания в стране, погасила кредит в 300 миллионов долларов, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

"Нафтогаз" использовал средства в период с июля по сентябрь, но вариант займа ЕБРР остается открытым до следующего года. И "Нафтогаз" заявил, что планирует использовать его, особенно в холодные месяцы.

"Кредитная линия ЕБРР – это не только доступный ресурс для покупки газа в отопительный сезон, но и важный фактор реформы "Нафтогаза", - сказал генеральный директор Андрей Коболев. В рамках условий займа ЕБРР следит за внедрением новых стандартов отчетности, прозрачности, экологической и социальной ответственности в "Нафтогазе".

Украина использовала недавний кредит для покупки 1,8 млрд. кубометров газа, большая часть которого нероссийская. Все эти деньги вернулись в Европу, где "Нафтогаз" заключил договор со швейцарской компанией Axpo Trading, государственной чешской энергетической компанией CEZ; Engie из Франции; Eni Trading & Shipping (Италия); и немецкие фирмы RWE Supply & Trading GmbH и Uniper Global Commodities, все они выиграли тендер на поставку газа компании "Нафтогаз" по кредиту ЕБРР.

Россия была крупнейшим поставщиком природного газа в Украину. Но за последние пару лет Украина отдалилась от своего основного поставщика "Газпрома" из-за споров о цене, которые потребовали международного арбитража. Россия и Украина в настоящее время переживают сложный развод. После свержения президента Виктора Януковича Украина пыталась идти по стопам Польши, опираясь на Европу, а не на своего старого партнера.

В отместку Россия захватила Крымский полуостров; по словам военных наблюдателей, так Владимир Путин пытался сохранить единственный незамерзающий порт на случай вступления Украины в НАТО. Позже, этнические русские и чеченцы, часто поддерживаемые российским правительством, стремились изолироваться от Киева в восточных провинциях, которые, как известно, являются индустриальными центрами. Кризис вызвал экономическое бедствие в Украине и привел к санкциям в отношении России со стороны США и Европы.

Со своей стороны, Россия также отворачивается от Украины как своего основного транзитного маршрута в Европу. "Газпром" строит трубопровод в Европу через Турцию с компанией "BOTAS Petroleum", и по-прежнему ищет возможность построить трубопровод "Северный поток 2" через страны Балтии с такими крупными европейскими партнерами, как "Shell Oil".

"Если этот трубопровод будет построен, это станет серьезным ударом для нас", - сказал Коболев в отдельном телефонном интервью.

Задолженность в размере 300 млн. долл. США была частью второго раунда финансирования ЕБРР "Нафтогазу".

В первом этапе кредитной линии "Нафтогаз" купил 1,7 млрд кубометров газа, в основном, у поставщиков ЕС.