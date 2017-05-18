Правительство Индии решило построить 10 новых ядерных реакторов

Правительство Индии приняло сегодня планы по строительству 10 новых ядерных реакторов, передает Deutsche Welle.

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Их суммарная мощность должна составить 7000 мегаватт, что больше текущей мощности атомных электростанций (АЭС) страны. Реакторы должны конструировать исключительно индийские предприятия, для чего нужно создать более 33 000 новых рабочих мест.

Сейчас Индия эксплуатирует 22 реактора мощностью 6780 мегаватт. Реакторы еще в 6700 мегаватт сейчас строятся, их должны запустить в 2021-2022 годах.

В Индии на данный момент около 70 процентов производства электроэнергии обеспечивают тепловые электростанции, работающие преимущественно на угле. К 2030 году правительство намерено довести долю «зеленой» и возобновляемой энергетики до 40 процентов, прежде всего для столицы Нью-Дели, где остро стоит проблема загрязнения воздуха.