Россия и ОПЕК будут согласовывать действия по стабилизации нефтяного рынка. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия традиционно в последние годы участвует во всех мероприятиях по линии ОПЕК на министерской уровне, на уровне экспертов, - сказал министр. - Мы с этой организацией развиваем тесное сотрудничество на основе достигнутых договоренностей".

"Мы не является членами ОПЕК, - напомнил С.Лавров. - Но видим большую пользу от регулярного обмена мнениями и идеями, как сделать, чтобы рынок углеводородов, в данном случае рынок нефти, был действительно устойчивым и не был подвержен резким, зигзагообразным, непредсказуемым колебаниям, во многом спровоцированным спекулятивными действиями тех или иных игроков на этом рынке".

"Здесь наши интересы полностью совпадают, - указал С.Лавров. - И мы будем согласовывать свои действия и дальше в самых различных форматах".