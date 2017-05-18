Цены на нефть снижаются из-за избытка предложения

Цены на нефть немного снизились утром в четверг на фоне сохраняющегося избытка предложения сырья вопреки сокращению добычи ОПЕК+.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,15 процента до $52,13 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,98 за баррель, на 0,18 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Причиной разворота нефтяных котировок в минус стало оказавшееся слабее прогнозов снижение запасов сырья в США, усилившее опасения трейдеров о сохраняющемся перенасыщении рынка.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 12 мая, на 1,8 миллиона баррелей до 520,77 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали спад на 2,4 миллиона, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Картель ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки для восстановления цен на сырьё.

Этим не преминул воспользоваться другие производители, поспешившие занять образовавшуюся на рынке нишу за счёт наращивания поставок.

Так, поставки североморской нефти на рынок Азии достигли рекордной отметки в первом квартале 2017 года – 19 танкеров – и могут сохраниться на таком же высоком уровне и во втором квартале, показали данные системы слежения за судами в терминале Рейтер.

Не желая оставаться в числе отстающих, США также увеличили экспорт в Азию. Число нефтетанкеров, доставивших американское сырьё в регион, увеличилось до 10 в первом квартале текущего года и, по прогнозам, продолжит расти, свидетельствуют данные системы слежения за судами.