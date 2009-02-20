Совмин ЕС определил приоритеты энергобезопасности

Совет министров по вопросам транспорта, энергетики и телекоммуникаций Европейского Союза определил приоритеты политики энергобезопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, одобренных Советом на заседании 19 февраля.

Совет, в частности, установил краткосрочные и долгосрочные приоритеты в данной сфере. К краткосрочным приоритетам относятся мероприятия по объединению энергетических сетей ЕС, диверсификация источников снабжения энергоресурсов и транзитных маршрутов снабжения, в частности, в газовой сфере.

Совет отметил, что необходимость усиления энергобезопасности была доказана последним российско-украинским газовым кризисом, и согласился прилагать усилия к развитию Южного газового коридора, диверсификации и развития снабжения в Европу сжиженного газа, эффективного совмещения сетей в регионах Балтийского и Средиземного морей, совмещения электрических и газовых сетей ЕС по направлениям Север-Юг и стран Центральной и Восточной Европы со странами региона Северного моря. Министры подчеркнули необходимость усиления прозрачности и содействия инвестициям для создания и развития подземных хранилищ газа, облегчения доступа ЕС к каспийскому газу. Они также отметили важность регулярных оценок предложения и спроса на энергоресурсы, в том числе информации относительно реального объема газа, поставляемого в ЕС.

Исходя из уроков, полученных в результате январского российско-украинского газового кризиса, министры ЕС подчеркнули важность того, чтобы Европа была единогласна в вопросах внешней энергетической политики, а также высказались за усиление энергетических отношений с третьими странами. В этом контексте Совет министров высказался за быстрое развитие “Восточного партнерства”, дальнейшее развитие энергетического сотрудничества с Россией, принятие Украины и Молдовы в Энергетическое сообщество, усиление отношений со странами региона Средиземного моря. Министры также высказались за развитие механизмов ответа на кризисы, похожий на последний российско-украинский, с целью обеспечения бесперебойности снабжения энергоресурсов в страны-члены ЕС.

К долгосрочным перспективам министры отнесли развитие энергетики с низкими выбросами СО2 в атмосферу, усиление эффективности энергетических систем, развитие проектов по фиксированию и хранению СО2, ускорение реализации проектов автомобилей на альтернативных источниках энергетики: водород, электричество.

Совет министров также предложил Еврокомиссии определить в свете установленных приоритетов законодательные акты, которые должны быть изменены или разработанными, определить финансовые ресурсы для реализации новых законодательных предложений, а также подготовить совместно с Европейским инвестиционным банком проект Инициативы стабильного финансирования энергетики для мобилизации средств на финансовых рынках для инвестирования в развитие энергетических инфраструктурных проектов.