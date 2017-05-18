Кабмин ввел лицензирование экспорта дефицитного антрацита

Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины дефицитного каменного угля марки антрацит.

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Согласно сообщению, пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, проект постановления был разработан в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года.

Согласно сообщению, постановление Кабинета министров Украины принято с целью обеспечения равновесия на внутреннем рынке, предупреждения неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме.

Отмечается, что лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Минэнергоугля. «Согласование будет осуществляться без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. В частности, правительству было поручено принять меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и созданию резерва энергетического угля; обеспечить временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменной марки антрацит.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.