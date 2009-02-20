На АЗС Одесской области одинаковые цены

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело против ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина» за установление одинаковых цен на бензины и дизельное топливо на собственных АЗС в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что Одесское областное отделение АМК сейчас проводит расследование по данному делу.

Напомним, в 2008 году органы АМК рассмотрели свыше 30 дел о нарушении нефтетрейдерами конкурентного законодательства. В целом к ответственности было привлечено свыше 300 операторов, которые работают как на региональных, так и на общегосударственных рынках топлива. Среди таких - ЗАО «ЛИНИК» и ЗАО «Укртатнафта», которые за монопольные злоупотребления с ценами на нефтепродукты были оштрафованы на 500 тыс. грн. и 300 тыс. грн., соответственно.

23 декабря 2008 г. Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело по факту резкого роста цен на светлые нефтепродукты. Данное расследование коснется как общегосударственного, так и региональных рынков топлива.