НПК «Галичина» купили днепропетровские

Три днепропетровские компании приобрели 59,72% акций ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.). Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в частности, ООО "Индастриал Гарант" стало собственником 24,69% акций, ООО "Альфатрейдер" приобрело 21,25% и ООО "Солайм" приобрело 13,78% акций НПК "Галичина".

Все перечисленные компании зарегистрированы в Днепропетровске.

В то же время, компания Barat Enterprises s.a. (Белиз), владевшая 20,099% НПК, перестала быть акционером компании, также утратили право собственности на акции завода компании Glos Trading Ltd (Белиз) (ранее владела 21,82%) и Olbi Production Ltd (Виргинские острова), которая была собственником 24,13% акций.

Как сообщал УНИАН, 2008 год НПК "Галичина" завершил с чистой прибылью 12,501 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток составлял 17,215 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год.

25% акций НПК «Галичина» принадлежит государству, около 72% акций контролируют компании, близкие к группе "Приват".