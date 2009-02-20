Газовый кризис устранил сомнения в необходимости «Южного потока»

Газовый кризис в начале этого года полностью устранил сомнения относительно необходимости строительства нового газопровода «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал министр иностранных дел Сербии Вук ЕРЕМИЧ на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Газовый кризис в начале этого года полностью устранил любые сомнения относительно необходимости скорейшего строительства "Южного потока», - сказал В.ЕРЕМИЧ.

Он подчеркнул, что сербская сторона подходит очень серьезно к вопросу диверсификации поставок газа в страну.

«Газовый кризис с начала этого года задел нас очень-очень сильно, и поэтому мы сейчас прилагаем все возможные усилия вместе с российской стороной для того, чтобы строительство «Южного потока» продвигалось самыми быстрыми темпами», - подчеркнул В.ЕРЕМИЧ.

По его словам, реализация этого проекта обговаривалась сегодня во время переговоров с С.ЛАВРОВЫМ. Он добавил, что проект является стратегически важным для Сербии, поэтому Сербия будет всеми силами ускорять его реализацию.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен.

ОАО «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.