Цены на бензин в Украине растут

С 13 по 20 февраля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,7-4,7% (в среднем на 2%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 13 по 20 февраля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 4,7% - с 4,89 грн./литр до 5,12 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 0,9% - с 5,39 грн./литр до 5,44 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 0,7% - с 5,59 грн./литр до 5,63 грн./литр

Дизельное топливо – снизились на 1,9% - с 5,79 грн./литр до 5,68 грн./литр

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