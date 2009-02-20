УКРАИНА "ЗАМЕРЗАЕТ" - СОГРЕЕМСЯ В ДРАКАХ ЗА КОТЕЛЬНЫЕ...

Проблемы с курсом, депозитами и кредитами, продуктовый дефицит и нехватка денег, безработица и политический коллапс отодвинули на второй план газовые вопросы. А они, как оказалось, не сняты с повестки дня. Успокоившись результатами газовых договоренностей – просто надоело говорить, хотя все до сих пор остается непонятным - как раньше принято было говорить «голубое топливо», а теперь можно смело назвать «голубое золото» дало о себе знать, причем с новым блеском. Все, что происходит в стране последний месяц, напоминает курсы по выживанию. Один регион за другим заявляют о сокращении поставок газа для теплообеспечения, многим городам угрожает полное отключение. Поговаривают, что отопительный сезон вообще продлится только до марта.

Похоже, Нафтогаз решил заморозить украинцев. Но причина у компании веская – долги. На сегодняшний день "Нафтогазу" задолжали более 4 млрд. грн. А главное, эта задолженность может сорвать график расчета с Газпромом.

А должники кто?

По данным Нафтогаза, общая задолженность предприятий ТКЭ перед компанией составляет 4,567 млрд. грн. и продолжает расти. Из четырех миллиардов свыше 1,127 млрд. грн. НАКу задолжала "Киевэнерго" за 2008-09 гг. (расчеты за теплоснабжение населению с 01.11.2008 г. - 0%).

Накопление предприятиями ТКЭ задолженности за природный газ может значительно осложнить не только расчеты с Газпромом, но и сорвать выполнение финансового плана компании, обеспечить последующие отопительные сезоны и пр. Исходя из все этого, подразделения Нафтогаза начали работу по взысканию долгов за тепло с коммунальных предприятий всеми возможными правовыми средствами. В то же время, компанией, вместе с правительством, готовятся изменения в законодательство, которые должны облегчить работу в этом направлении.

Как заявляет Нафтогаз, накопление задолженности за потребленный газ предприятиями коммунальной теплоэнергетики является общенациональной проблемой и может привести к негативным последствиям в экономике страны в целом.

Основные должники: в Донецкой области (долг с 01.10.08 – 503,9 млн. грн., расчеты - 41%) крупнейшими должниками за потребленный с начала отопительного сезона 2008-2009 гг. газ являются предприятия «Донецкмисктепломережа» (160,5 млн. грн., 40%) и «Донецктеплокоммунэнерго» (147,4 млн. грн., 33%);

в Харьковской (457,1 млн. грн., 36%) - «Харьковские тепловые сети» (196,9 млн. грн., 44%), «Харьковская ТЭЦ-3» (93,9 млн. грн., 31%) и «Харьковская ТЭЦ-5» (83,7 млн. грн., 17%);

в Днепропетровской (453,5 млн. грн., 33%) - «Днепропетровские городские тепловые сети» (114,5 млн. грн., 29%) и «Криворожская теплоцентраль» (101,2 млн. грн., 27%);

в Луганской (220,1 млн. грн., 29%) - «Теплокоммунэнерго» (г. Луганск, 78 млн. грн., 18%), «Северодонецкая ТЭЦ» (27,4 млн. грн., 31%) и «Лисичансктеплосеть» (26,2 млн. грн., 12%);

в Запорожской (202,4 млн. грн., 36%) - Запорожский концерн «Городские тепловые сети» (159,9 млн. грн., 31%);

в Одесской (184,9 млн. грн., 33%) - КП «Теплоснабжение города Одессы» (170,5 млн. грн., 26%);

во Львовской (138,5 млн. грн., 48%) – «Львовтеплоэнерго» (64,9 млн. грн., 50%);

в Автономной Республике Крым (133 млн. грн., 24%) - «Кримтеплокоммунэнерго» (109,7 млн. грн., 18%);

в Киевской (121,8 млн. грн., 46%) - «Белоцерковтеплосеть» (31,2 млн. грн., 47%), «Броварытеплоэнергосеть» (16,9 млн. грн., 33%), «Васильковтеплосеть» (7,6 млн. грн., 19%);

в Черниговской (107,4 млн. грн., 34%) – ООО «Технова» («Черниговская ТЭЦ», 50,7 млн. грн., 23%) и «Облтеплокоммунэнерго» (44,1 млн. грн., 36%);

в Полтавской (92,2 млн. грн., 58%) – «Полтаватеплоэнерго» (40,3 млн. грн., 55%);

в Сумской (84 млн. грн., 47%) – «Сумытеплоэнерго» (42,2 млн. грн., 34%);

в Черкасской (80,7 млн. грн., 41%) – «Черкасская ТЭЦ» (47,4 млн. грн., 28%);

в Винницкой (67,9 млн. грн., 43%) – «Винницагортеплоэнерго» (26,7 млн. грн., 41%) и «Винницкие тепловые сети» (22 млн. грн., 23%);

в Хмельницкой (65,5 млн. грн., 55%) – «Хмельницктеплокоммунэнерго» (25,9 млн. грн., 56%) и «Хмельницкие тепловые сети» (20,6 млн. грн., 46%);

в Житомирской (65 млн. грн., 47%) - «Житомиртеплокоммунэнерго» (39,2 млн. грн., 46%);

в Ривненской (57,9 млн. грн., 39%) - «Коммунэнергия» (г. Ривне, 24,2 млн. грн., 43%);

в Ивано-Франковской (56,9 млн. грн., 32%) - «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» (43,4 млн. грн., 28%);

в Херсонской (55,4 млн. грн., 35%) - «Херсонская ТЭЦ» (28,3 млн. грн., 25%) и «Херсонтеплоэнерго» (20,5 млн. грн., 34%);

в Кировоградской ( 48,4 млн. грн., 31%) - «Кировоградтепло» (20,6 млн. грн., 37%);

г. Севастополь (45,5 млн. грн., 45%) - «Севтеплоэнерго» (44,9 млн. грн., 39%).

То есть, нет региона, где бы не было долгов за газ. Замерзающие области отстаивают «теплую жизнь» иногда посредством власти или прокуратур, а порой с помощью кулака.

Как воюем за тепло

Один из примеров – ситуация в Луганске. 19 февраля луганское "Теплокоммунэнерго" начало запуск всех 19 котельных, отключенных за предыдущие два дня газовщиками за долги. По словам директора предприятия Алексея Русакова, это стало возможным после соответствующего распоряжения прокурора Луганска и договоренности с облгазом. При этом А.Русаков сослался на ст. 6 Закона Украины "О теплоснабжении", согласно которой в отопительный период запрещено отключать предприятия коммунальной теплоэнергетики от энергоносителей.

А вот другой пример. Иванофранковцы «грудью» защищали котельные. По данным «Ивано-Франковскгаза», 18 февраля работники предприятия собирались отключить от газоснабжения котельную на ул. Химиков, 17. Однако люди, которые проживают по этому адресу, оказали организованное сопротивление местным газовщикам, в результате – дома остались с теплом.

К такому методу прибег и Донецк . 18 февраля «Донецкгоргаз», ссылаясь на предписания столичных чиновников, предпринял попытку отключения городских котельных от газа. Бригады успели отключить четыре крупные котельные (всего в Донецке 9 районов). Без тепла остались более трехсот жилых домов, десять школ, полтора десятка детских садов и пять больниц. Люди массово препятствовали действия газовщиков, не пропуская их на объекты. Ситуация разрешилась только после вмешательства городских властей и определения суда.

На грани замерзания остается и Львов . Давление газа в газораспределительной системе города 19 февраля упало ниже допустимой нормы в результате потребления в феврале коммунальными предприятиями «Львивтеплоэнерго» и «Зализничтеплоэнерго» газа без выделенных лимитов. Если долги не погасят в срок, «Львовгаз» будет вынужден начать процедуру принудительного прекращения газоснабжения котельных, начиная с 23 февраля.

Еще один пример.Все котельные Полтавы переведены в режим экономной работы. Кременчугское линейно-производственное управление магистральных газопроводов, согласно приказу Нафтогаза, уменьшило поставки газа для города. Причина "карательной санкции" - 39-миллионный долг "Полтаватеплоэнерго" за потребленный газ. Погасить задолженность путем взаимозачета, как было раньше, невозможно, так же как и взять кредит. В связи с этим мэрия обратилась не только в областную прокуратуру, но и в Верховную Раду с просьбой не допустить отключение котельных Полтавы от газа.

Продолжить можно херсонским "опытом". 5 февраля «Херсонгаз» официально предупредил теплогенерирующие предприятия города об отключении от газоснабжения в связи с наличием больших задолженностей за ранее потребленный газ, а также в связи с отсутствием лимитов от Нафтогаза.

«Херсонтеплоэнерго» обеспечивает теплом 50% потребителей Херсона. Жителей города спас Хозяйственный суд. 19 февраля он вынес определение о запрете для «Херсонсгаза» отключать ТКЭ, правда, только до рассмотрения дела по сути – до 3 марта.

Затронула эта проблема и столицу. 17 февраля «Киевтрансгаз» в очередной раз снизил давление газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 «Киевэнерго».

В результате снижения давления температура теплоносителя на ТЭЦ упала с 73°С до 68°С. Понижение давления газа продолжается из-за долга «Киевэнерго» перед газоснабжающими компаниями, который, в свою очередь, образовался вследствие нежелания Киевской городской государственной администрации компенсировать разницу между тарифом и экономически обоснованными расходами на производство тепловой энергии. Долг КГГА перед «Киевэнерго» на сегодня достиг уже 1,4 млрд. грн.

«Такое снижение давления газа является критическим для работы ТЭЦ. Последующее ограничение приведет к аварийному отключению блоков. Таким образом, может повториться ситуация декабря 2008 года, когда несколько дней киевляне оставались без надлежащего отопления и горячей воды», – заявляет технический директор «Киевэнерго» Юрий Гладышев.

Правда ситуация в Киеве немного прояснилась. «Киевэнерго» и дочерняя компания Нафтогаза - ДК «Газ Украины» 19 февраля подписали акты за потребленный в ноябре 2008 года газ.

Как отмечает пресс-служба "Киевэнерго", подписание документов, на которых настаивала компания «Киевэнерго», стало законным основанием для направления ДК «Газ Украина» части платежей в размере 70 млн. грн. за использованный в 2008 году газ.

Что делать?..

Перечислять можно долго, но суть от этого не меняется – ситуация катастрофическая. На нее отреагировала и ассоциация городов Украины. Она просит руководство страны не изменять тарифы на газ и теплоснабжение на протяжении бюджетного года.

Как отметил президент Ассоциации, мэр Днепропетровска Иван Куличенко в выступлении на общем отчетно-выборном собрании АГУ 20 февраля при участии Президента и премьер-министра, эти тарифы должны устанавливаться до начала бюджетного года. По мнению мэров украинских городов, в случае повышения цен разница должна быть компенсирована за счет государственного бюджета или специально созданного стабилизационного фонда.

И.Куличенко подчеркнул, что сегодня в регионах очень сложная ситуация, поскольку бюджеты рассчитывались из суммы 1800 грн. за тысячу кубометров газа, а теперь эта цена выросла до 2500 грн. Он подверг критике то, что в некоторых регионах существуют экономически не обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Президент АГУ обратил внимание на то, что в регионах резко упал процент тех, кто полностью платит за жилищно-коммунальные услуги, и сегодня эта цифра колеблется в разных регионах от 4 до 54%. Он также призвал Верховную Раду и правительство изменить принципы финансирования регионов. И.Куличенко заметил, что из года в год недофинансирование делегированных полномочий местных органов власти составляет от 8 до 10 млрд. грн. По его словам, в 2008 году Ассоциация внесла свои предложения к Бюджетному кодексу, однако они так и не были учтены в бюджете на текущий год.

Итак. Бюджеты регионов «голые», как и в принципе Госбюджет. Карманы украинцев тоже пустеют с каждым днем, а у многих "гаманці" давно не у дел, оплачивать коммунальные услуги нечем, а порой и жаба давит – почему и за что? Ведь отрываешь от семьи, а потом не знаешь, куда эти деньги идут. Ведь большинство населения добросовестно платит за ЖКУ. Власть, как всегда, дожидается нужного момента для заявлений, она сейчас ждет финансовой помощи ЕБРР, Всемирного банка, МВФ. Ей пока людям ответить нечем. Но Нафтогаз этими оправданиями не спасешь, рассчитаться с Газпромом нужно до 7 марта. В народе говорят, что 8 марта плохой праздник – всегда плохая погода. Видно и в этом году он «теплей» не будет…

(УНИАН)