«Киевэнерго» и «Нафтогаз» подписали акты

АК «Киевэнерго» и дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - ДК «Газ Украины» 19 февраля подписали акты за потребленный в ноябре 2008 года газ.

Как отмечает пресс-служба АК "Киевэнерго", подписание документов, на которых настаивала компания «Киевэнерго», стало законным основанием для направления ДК «Газ Украина» части платежей в размере 70 млн. грн. за использованный в 2008 году газ.

«Киевэнерго» ранее неоднократно заявляла о необходимости подписания актов, подтверждающих факт использования топлива, и настаивала на построении партнерских отношений между компаниями.

«НАК «Нафтогаз» неоднократно уклонялась от подписания, отказывался подписывать акты за потребленный газ без объяснений и объективных причин по абсолютно надуманным причинам, но нам удалось убедить государственного монополиста работать в конструктивном русле. Надеемся, что НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» и в дальнейшем будут последовательными в своих действиях, и следующим шагом станет применение действующего постановления Кабинета министров №440 для решения сложного вопроса взаимной задолженности», - заявил финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

Однако ДК «Газ Украина» пока не подписывает акты за потребленный в декабре 2008 года газ, вследствие чего «Киевэнерго» вынуждена 19.02.09 дополнительно уплатить налог на прибыль в размере 30 млн. грн., сказано в сообщении пресс-службы «Киевэнерго».

Промедления с подписанием актов за потребленный газ, как ранее заявляла компания, приводят к ухудшению финансового состояния обеих компаний.

«Из-за того, что остаются не подписанными акты за потребленный в декабре прошлого года газ, «Киевэнерго» вынуждена платить налог на прибыль в увеличенном размере, ведь отсутствие подписанных со стороны НАК «Нафтогаз» актов не позволяет нам доказать затраты на топливо, что является значительной частью в стоимости тепла, которое мы предоставляем потребителям», - добавил Михаил УТКИН.