Подконтрольные России СМИ распространяют неправдивую информацию и слухи про "Энергоатом" и его поставщиков – глава Бизнес совета "Украина-ЕС"

Пророссийское атомное лобби и подконтрольные России СМИ распространяют неправдивую информацию и слухи о деятельности Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и поставщиках оборудования для АЭС в связи с тем, что "Энергоатом" снижает зависимость от использования российского ядерного топлива и технологий. Такое мнение в издании The Brussels Chronicle опубликовал председатель Бизнес совета "Украина-ЕС" Джеймс Вилсон.

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"Энергоатом" - это главная цель российского атомного лобби в Украине. Компания уже три года находится под непрерывной "осадой" российских СМИ, с тех пор как она начала диверсифицировать свою базу поставок, закупая ядерное топлива и оборудование в западных поставщиков", - написал он.

По мнению Вилсона, на сегодня Россия активно использует методы черного пиара для распространении страха, сомнений во многих странах.

"Это горькая правда, что сегодня российские СМИ очень хороши в придумывании историй, угрожающих фактов, распространении страха, сомнений, предвзятости и подозрений… Российская пропаганда использует все инструменты черного пиара. Россией используются сотни миллионов в твёрдой валюте на пропаганду и присутствие триколора в каждой стране», - заявил он, добавив, что российская пропаганда высоко организована и над ее распространением работает "легионы интернет-троллей, которые, следуя линии партии, приумножают эти сообщения и распространяют их в социальных сетях".

"В тоже время так называемые эксперты делают заявления, которые создают атмосферу страха, что украинскую атомную энергетику ждет коллапс и что Чернобыльская катастрофа повторится, если не предпринять решительные меры. Эти меры, конечно, предполагают, что Украине необходимо закупать российское ядерное топливо и оборудование для работы своих АЭС", - отметил он.

По словам Вилсона, под влияние российских СМИ попал Украино-чешско-польский консорциум, который планирует завершить строительство третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

"Кремль сейчас ищет пути, чтобы препятствовать завершению проекта на Хмельницкой АЭС, снова используя черный пиар", - написал председатель Бизнес совета.

Также он заявил, что пророссийское лобби в Украине жаждет вытеснить с рынка украинскую компанию "Импульс", которая разрабатывает автоматические системы управления, начав расследование поставок оборудования этой компании для нужд Южно-Украинской АЭС.

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"Согласно этого расследования, поставленное оборудование не отвечало нормам качества, несмотря на то, что "Энергоатом" был полностью удовлетворен стандартами качества, которые были соблюдены", - сообщил Вилсон, добавив, что такого же типа расследования сопровождаются пророссийскими медиа и дополняются голословными утверждениями, что "Импульс" все еще имеет контракты с российскими компаниями и делает "бизнес на крови".

Как сообщал УНИАН, компания "Энергоатом" осуществляет на сегодня программу диверсификации поставок ядерного топлива. Компания закупает топливо в американской-японской компании Westinghouse, для того, чтобы снизить зависимость от поставок российской компании "ТВЭЛ".

Также в 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение с Российской Федерацией о достройке Хмельницкой АЭС. В конец ноября 2016 года "Энергоатом" заявил, что рассматривает возможность привлечения европейского поставщика реакторной установки типа ВВЭР-1000 для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 на ХАЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.