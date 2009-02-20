Тимошенко: разрыв цены на газ для бюджетников сбалансируют

Правительство в течение двух недель планирует сбалансировать разрыв цены на газ для бюджетных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Ассоциации мэров городов Украины.

«У нас, вы правильно сказали, разрыв в бюджете по цене на газ для бюджетных организаций с реальными выставленными ценами в целом по стране 521 млн. грн. Мы за две недели найдем вариант, как сбалансировать эту позицию. Не вы за счет своих не очень оптимистических доходов, а мы найдем (вариант – УНИАН), как это сбалансировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим, премьер заявила, что на сегодняшний день не нужно повышать тарифы на газ для населения. «Я знаю, что если сегодня действовать, как кое-кто предлагает – поднять газ вдвое, тарифы на тепло втрое, – вы все знаете, что это приведет к тому, что будет просто кризис неплатежей по коммунальным услугам в таком масштабе, что мы с ним никогда не справимся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что правительство найдет возможности для того, чтобы финансовая ситуация в НАК «Нафтогаз Украины» была сбалансированной.