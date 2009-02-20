«Днепроэнерго» вновь попытается сменить регистратора

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) на очередном общем собрании акционеров 24 марта вновь попытается сменить регистратора общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В повестку дня внесены также отчеты правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Днепроэнерго» о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007-2008 годы, утверждение годовой финансовой отчетности за 2007-2008 годы.

Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос распределения прибыли по итогам работы в 2007-2008 годах и утвердят нормативы распределения прибыли на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, в марте 2008 года ОАО «Днепроэнерго» опубликовало информацию о том, что правление компании приняло решение передать ведение реестра от ОАО "ФК «Укрнефтегаз" временному реестродержателю - ЗАО «Проминвестбанк».

Компания решила прекратить действие договора с прежним реестродержателем - ОАО «Финансовая компания «Укрнефтегаз» - в связи с принятием Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку решения об аннулировании лицензии «Укрнефтегаза» на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (решение принято 3 марта прошлого года).

Однако на общем собрании 21 марта 2008 года акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» решили заключить договор на ведение реестра с ООО «Объединенный фондовый регистратор - Запорожье» вместо прежнего регистратора ОАО «Финансовая компания «Укрнефтегаз».

В августе 2008 года «Днепроэнерго» заявило, что временный регистратор АО АКБ «Проминвестбанк» завершил процедуру восстановления утраченного реестра собственников именных ценных бумаг общества.

Как отмечала компания, необходимость восстановить реестр была вызвана тем, что 13 июня 2008 г. Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установила факт утраты реестра ОАО «Днепроэнерго» без возможности его восстановления силами предыдущего реестродержателя – ОАО «ФК «Укрнефтегаз».

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8185 МВт (29,2% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.