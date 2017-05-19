Нефть дорожает в ожидании продления соглашения по заморозке добычи

Стоимость нефти увеличивается в пятницу утром, поскольку трейдеры высоко оценивают возможность продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи "черного золота", сообщает Прайм.

"По состоянию на 7:18 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78%, до 52,92 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% - до 49,81 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

"Инвесторы отыгрывают вероятность пролонгации договоренностей, в результате чего цены на нефть перешли к росту. Вопрос о продлении соглашения будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая в Вене, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая. Как ожидается, соглашение будет продлено на девять месяцев", - отмечает издание.

Ранее в совместном заявлении министров энергетики РФ Александра Новака и Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха было сказано о том, что две эти страны 24-25 мая предложат остальным продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года.

А накануне, в четверг министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа сообщил, что, по его мнению, большинство стран-участниц соглашения поддерживают предложение России и Саудовской Аравии. Аналитики ANZ, чье мнение приводит агентство Рейтер, считают, что сами разговоры стран-участниц ОПЕК о продлении венского соглашения положительно скажутся на нефтяном рынке.