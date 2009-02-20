«Укрнафта» увеличила прибыль

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» в 2008 году увеличила чистую прибыль на 16,2% по сравнению с 2007 годом – до 1 млрд. 438,030 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в официальном интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2008 году «Укрнафта» увеличила чистый доход на 90,7%, по сравнению с 2007 годом – до 9 млрд. 400,465 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 29,2% – до 17 млрд. 582,675 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 48,7%, по сравнению с 2006 годом – до 1 млрд. 237,946 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».