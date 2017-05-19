Гройсман рассказал о действиях правительства для блокирования обходных газопроводов
Премьер заверил, что Кабмин продолжит бороться за национальные интересы Украины.
Правительство Украины принимает все меры для того, чтобы не допустить строительства газопроводов, по которым Россия может транспортировать "голубое" топливо в страны Европы в обход территории Украины, что приведет к снижению транзитных доходов нашей страны. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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"Мы принимаем все меры для недопущения строительства проектов, которые несут чисто политический характер, с одной стороны, а с другой стороны - несут угрозу национальной безопасности Украине и странам Европы", - сказал он.
Также Гройсман заявил, что вопрос заполнения газотранспортной системы после 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт между Национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпром", является одним из приоритетов работы Кабмина.
"Однозначно, что мы будем бороться за наши национальные интересы. Это не только наши национальные интересы, но это и наша национальная безопасность. Это также безопасность Европы в отношении диверсификации поставок газа в страны ЕС", - добавил премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м. В январе-апреле 2017 года транзит увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 23% - до 30,5 млрд куб. м.
Действующий контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает обязательный транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года. В конце мая глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после января 2020 года транзит газа через Украину будет снижен до 15 млрд куб. м газа в год.
На сегодня Россия осуществляет два проекта по строительству (или подготовке к заключению контракта на строительство) газопроводов, который будут транспортировать газ в обход территории Украины. Это "Северный поток-2", который идет по дну Балтийского моря и "Турецкий поток" - по дну Черного моря. "Газпром" также намерен увеличить прокачки газа через действующий "Северны поток-1", что пытаются оспорить "Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG.