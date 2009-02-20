«Киевэнерго» завершило 2008 год с убытком

АК «Киевэнерго» завершила 2008 год с убытком 488,417 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль компании составила 14,185 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании ГКЦБФР.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 28,3% - до 5 млрд. 943,655 млн. грн. При этом валовой убыток компании вырос на 68% - до 389,2 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» - 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% принадлежащих Киевской городской общине переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).