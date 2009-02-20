Газ для Украины в 3 квартале может стоить 190 долл.

В третьем квартале 2009 года цена газа для Украины может составить примерно 190 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на заседании Российского газового общества заместитель председателя Госдумы Валерий ЯЗЕВ.

По его мнению, такое снижение стало возможным вследствие падения мировых цен на нефть. «В первую очередь это обусловлено резким снижением цен на нефть. При 35-40 долл. за баррель, естественно, резко снизится и цена на газ», – сказал он.

Такая тенденция отразилась и на прибыльности российской газовой отрасли, считает В.ЯЗЕВ. По его оценкам, доходы от экспортных поставок российского газа в 2009 году могут сократиться на 200 млрд. долл.

Он признал, что российские газовики из-за снижения мировых цен испытывают «колоссальные проблемы», и призвал все структуры, имеющие отношение к газовому бизнесу, выработать консолидированные решения по преодолению сложившейся ситуации.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Как заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, «Нафтогаз» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. куб. м, во втором квартале – 10,5 млрд. куб. м, в третьем – 12 млрд. куб. м, в четвертом – 12,5 млрд. куб. м газа. По его словам, цена на первый квартал определена на уровне 360 долл. за тыс. куб. м, на второй – 270 долл., на третий – 219 долл., на четвертый – 162 долл. за тыс. куб. м.