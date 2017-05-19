Акционеры "Укрнафты" избрали новый состав наблюдательного совета компании

Общее собрание акционеров крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» 18 мая избрало новый состав наблюдательного совета, куда вошли представители национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и миноритарных акционеров компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Избран новый состав наблюдательного совета, в который вошли: Андрей Коболев (председатель набсовета), Сергей Коновец, Юрий Витренко, Константин Пожидаев, Ярослав Теклюк, Полина Загнитко, Владимир Емцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уриэл Цви Лейбер (Uriel Tzvi Laber) и Мария Питта (Maria Pitta)», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что акционеры поручили наблюдательному совету с помощью правления «Укрнафты» разработать требования к кандидатам в независимые члены набсовета, порядок их отбора, размер вознаграждения и условия контрактов с ними.

«Акционеры утвердили новый состав ревизионной комиссии: Елена Коротчук (председатель), Андрей Тахтай, Эдуард Шевченко, Ольга Андрияшина и Денис Повольнов», - добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в ходе собрания акционеров глава правления компании Марк Роллинс акцентировал внимание на угрозах для стабильной работы «Укрнафты». По его словам, если Государственная служба геологии и недр Украины и дальше будет отказывать в продлении лицензий, то к 2019 году добыча нефти может сократиться с 1,5 млн до 270 тыс. тонн, что фактически будет означать прекращение работы компании.

Госгеонедр, несмотря на решения судов, отказывается продлевать ряд лицензий на добычу нефти для компании.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года главой «Укрнафты» был назначен Марк Роллинс. За время нахождения в должности он стабилизировал финансовое положение компании, выплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

По итогам первого квартала 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 71,1 млн грн, тогда как по итогам первого квартала 2016 года задекларировала 510 млн грн чистого убытка. В прошлом году «Укрнафта» стабилизировала суточную добычу нефти и конденсата на уровне 4,2 тыс. тонн.

В сентябре 2016 года Окружной административный суд Киева запретил Госгеонедр приостанавливать действие спецразрешений «Укрнафты» из-за наличия у компании налогового долга по рентной плате за пользование недрами. Несмотря на это, в начале апреля 2017 года «Укрнафта» вынужденно остановила добычу нефти на Заводовском месторождении во Львовской области в связи с отказом Госгеонедр продлить действие соответствующего спецразрешения.

По информации пресс-службы, в этом году истекает срок действия 9 лицензий «Укрнафты» на месторождения, на которых добывается около 20% годового объема добычи нефти. Речь идет об Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском, Южно-Панасовском, Липоводолинском и Коржевском месторождениях в Сумской области, Козиевском и Качаловском – в Харьковской, Заводовском – во Львовской области. При этом компания неоднократно сообщала, что приняла все необходимые меры по продлению этих разрешений, передав в Госгеонедр необходимые документы вовремя и в полном объеме.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.