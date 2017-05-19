Испания проиграла суд инвесторам, пострадавшим от снижения "зеленых" тарифов

Испания проиграла в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ООН (ICSID), входящем в группу организаций Всемирного банка, по иску инвесторов, пострадавших от снижения субсидий на возобновляемую энергию, гарантированных ранее государством, и обязана выплатить 128 млн евро основной суммы, а также проценты.

Об этом сообщает испанское издание el Pais.

Согласно сообщению, испанское правительство нарушило статью 10 Договора к Энергетической Хартии, тем самым лишая инвесторов справедливого и равноправного режима.

Иск компаний Eiser Infrastructure Limited и Energia Solar Luxembourg, инвестировавших в производство энергии из возобновляемых источников на территории Испании, был удовлетворен частично - общая сумма исковых требований составляла более 300 млн евро.

Издание отмечает, что проигрыш международного арбитража может нанести значительный вред инвестклимату страны и налогоплательщикам, поскольку создает опасный правовой прецедент - Испания является ответчиком по десяткам подобных исков.

«Если Испания проиграет дальнейшие иски, потери для испанских налогоплательщиков могут составить сотни миллионов евро», - подчеркивает el Pais.

Среди пострадавших от снижения льготных тарифов оказались авторитетные международные инвесторы - суверенный инвестфонд Абу-Даби, Канадский пенсионный фонд и ряд немецких муниципалитетов.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года председатель правления китайской государственной корпорации CNBM International Co. Цзыньсон Чжан сообщил, что компания подаcт иски против Украины в международные суды по кейсу, аналогичному испанскому, - факту ретроспективного снижения «зеленого тарифа» для активов корпорации, размещенных в Украине.