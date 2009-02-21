Мировые цены на нефть немного снизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу незначительно понизились в условиях продолжающегося финансового кризиса, передает агентство Рейтер.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,1 доллара - до 41,89 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,54 доллара - до 38,94 доллара за баррель.