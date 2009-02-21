Ивано-Франковскгаз отсрочил отключение котельных области

Открытое акционерное общество «Ивано-Франковскгаз» на 10 дней отсрочил отключения котельных области от газа.

Об этом УНИАН сообщили в ОАО «Ивано-Франковскгаз».

По словам председателя правления компании Владимира КУПЧАКА, такая договоренность была достигнута на переговорах с руководителями облгосадминистрации и мэрии Ивано-Франковска. Он отметил, что должники пообещали за это время погасить свои долги за газ и получить лимиты на февраль.

Вместе с тем, по словам В.КУПЧАКА, если долги не будут погашать, то после того как истечет 10 дней газовикам придется отключить котельные теплопоставляющих организаций.

Как сообщал УНИАН, «Ивано-Франковскгаз» уже дважды пытался отключить от газа котельные в областном центре. Однако тепловики самовольно срывали пломбы. Пломбировали котельные по требованию ДК «Газ Украины» из-за многомиллионных долгов теплопоставляющего предприятия «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго». Его долг за потребленный природный газ по состоянию на 11 февраля 2009 года составил 50,0 млн. грн., в том числе за последний отопительный сезон – 42,7 млн.грн.».

В Днепропетровске задолженность по зарплатам составляет около 31 млн. грн.

Днепропетровск. 21 февраля. УНИАН. В Днепропетровске по состоянию на 1 февраля задолженность по выплате зарплаты работникам предприятий составляет около 31 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского городского председателя.

По данным пресс-службы, в течение января задолженность сократилась на 688 тыс. грн. Более 50% задолженности по выплате зарплаты, или 15,2 млн. грн. существует на 60 экономически активных предприятиях областного центра государственной, коммунальной и частной форм собственности.

17 экономически неактивных предприятий Днепропетровска задолжали работникам 6,3 млн. грн.

На 12 предприятиях, которые находятся под процедурой банкротства, за январь 2009 г. долг по зарплате увеличился на 2,1 млн. грн. – до 9,4 млн. грн., из них 7,5 млн. грн. задолжало ОАО «Завод «Днепропресс». Владелец предприятия для сохранения трудового потенциала и предотвращения забастовок решил выплачивать заработную плату работникам еженедельно в сумме не менее 150 грн.

Проблему погашения долгов по зарплатам в Днепропетровске контролирует специальная городская комиссия, работа которой продлится до их полной ликвидации на предприятиях.