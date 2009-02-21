Диденко: Украина не будет платить РФ за непотребленный газ

В соответствии с долгосрочным контрактом о поставках природного газа в Украину НАК «Нафтогаз Украины» должна ежегодно закупать в ОАО «Газпром» 52 млрд. кубометров энергоносителя, но при условии сокращения потребления украинская сторона не обязана будет платить за непотребленные объемы.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№6 (734) от 21-27 февраля 2009 года).

Он отметил, что и контракт на закупку газа, и контракт на транзит российского экспортного газа через территорию Украины ежедневно проходят «притирки к реальности». Ведь многие вещи, записанные в этих документах, по словам И.ДИДЕНКО, появились в сотрудничестве двух компаний впервые в истории их отношений.

Что касается конкретных объемов газа И.ДИДЕНКО напомнил, что в прошлом году в феврале во время встречи президентов Украины и Российской Федерации речь шла о том, чтобы в любом случае в Украину ежегодно поставлялось не менее как 55 млрд. кубометров газа. Потому что если было бы меньше, добавил он, то газовый баланс нашего государства не складывался бы. Однако сегодня ситуация изменилась - подорожали энергоносители, значительно сократилось потребление газа промышленными потребителями. Именно поэтому, отметил И.ДИДЕНКО, в контракте на закупку газа у «Газпрома» записано, что до 1 июля текущего года уточняется объем импорта газа «Нафтогазом Украины».

«И не обязательно должна речь идти о 52 млрд. кубометрах, а вот об этом Х, от которого происходит, по умолчанию, уменьшение на 20% на следующий год», - сказал и.о. председателя правления НАКа. Подтверждением этого, по его словам, является ситуация января, когда на месяц был законтрактован 1 млрд. кубометров газа, следовательно по умолчанию должны были бы закупить 800 млн. кубометров. Однако “Нафтогаз” согласовал с российскими коллегами, что ему необходимо лишь 549 млн. кубометров газа. Таким образом, добавил и.о. председателя правления компании, был уточнен счет, и за использованный в январе газ НАК заплатил, исходя из цены 360 дол. за тысячу кубометров, 198 млн. дол.

«Если и в дальнейшем будет сокращаться газопотребление, и все будут видеть эту тенденцию, то мы исходим из того, что ни за один непотребленный кубометр импортного природного газа Украина не заплатит», - подчеркнул И.ДИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, одним из пунктов десятилетнего контракта на поставки природного газа в Украину между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» предусмотрено обязательство украинской компании ежегодно закупать 52 млрд. кубометров энергоносителя.

10 февраля на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике это условие и назвал «угрожающей для безопасности Украины договоренность с Россией о ежегодной закупке у нее 50 млрд. кубометров газа».

«С 2010 года мы должны либо взять 50 млрд. кубометров газа, либо заплатить за него», - сказал Президент.