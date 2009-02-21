Нафтогаз передал Генпрокуратуре газовые контракты

НАК "Нафтогаз Украины" передал Генеральной прокуратуре для проверки контракты на поставки российского природного газа, подписанные с ОАО “Газпром” в Москве 19-20 января.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№ 6 от 21-27 февраля 2009 года).

Комментируя обвинения, озвученные на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 10 февраля, И.ДИДЕНКО сказал: "В тот же день я позвонил по телефону заместителю генерального прокурора Татьяне КОРНЯКОВОЙ, и уже на следующий день Генеральная прокуратура получила все запрошенные ею документы".

Как сообщал УНИАН, 10 февраля под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоялось заседание СНБО относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины, во время которого глава государства подверг жесткой критике достигнутые правительством договоренности и подписанные с Россией контракты о поставках и транзите газа.

11 февраля Президент ввел в действие решение СНБО от 10 февраля 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины».

Согласно документу, СНБО поручил Генеральной прокуратуре и СБУ провести в месячный срок проверку соблюдения украинскими должностными лицами законодательства во время проведения переговоров и заключения с Россией контрактов, которые касаются поставок природного газа в Украину и его транзита европейским потребителям.

18 февраля в эксклюзивном комментарии УНИАН заместитель генерального прокурора Украины Т.КОРНЯКОВА сообщила, что Генпрокуратура начала проверку по всем поручениям Президента, которые были сделаны во время заседания СНБО по вопросам энергетической безопасности страны и оценки газовых договоренностей с Россией.