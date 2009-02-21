Диденко: карта РосУкрЭнерго бита

Компания «РосУкрЭнерго» не имеет никаких перспектив отсудить у НАК “Нафтогаз Украины” 11 млрд. кубометров газа, который хранится в украинских газовых хранилищах и пока не принадлежит государству.

Такое убеждение высказал исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№6 (734) от 21-27 февраля 2009 года).

«Сейчас эти 11 млрд. кубометров газа в процессе оформления, и, возможно, в суды пойдет «РосУкрЭнерго». Но их карта бита в этом вопросе», - сказал И.ДИДЕНКО.

По его словам, весь минувший год, когда НАК покупал у “РосУкрЭнерго” газ, акты на этот газ подписывал один человек. Представители акционера РУЭ - компании Centrogas и швейцарские директора оказывали значительное давление на тогдашнего председателя Государственной таможенной службы Украины на тему, что НАК “Нафтогаз Украины” не имеет права собственности на газ, импортируемый в Украину, потому что этот объем якобы неправильно оформлен.

«Таможня нам этот газ растаможивала. Сейчас крик такой, якобы мы не имеем права собственности на этот газ. Право собственности на этот газ мы имеем”, - подчеркнул И.ДИДЕНКО.

Он также сообщил, что за растаможку 11 млрд. кубометров газа нужно заплатить 20% НДС от 1,7 млрд. долларов. При этом цена газа выходит по 153 с лишним долларов за тысячу кубометров.

И.о. председателя правления НАК также сообщил, что “РосУкрЭнерго” задолжала “Нафтогазу” около 100 млн.дол. за транспортировку и хранение газа. “Получилось так, что мы сконцентрировали на 1 января 2009 года 11 млрд. кубометров газа, а также переплатили за использованный газ в декабре 118 млн. дол.”, - добавил он.

Такой же проблематичной И.ДИДЕНКО считает судебную перспективу требования «РосУкрЭнерго» о взыскании штрафных санкций с “Нафтогаза”.

“В процессе переуступки долгов мы ознакомились с контрактами между “Газэкспортом” и “РосУкрЭнерго” и не видим судебной перспективы для претензий “РосУкрЭнерго” к нам”, - подчеркнул он.

И.ДИДЕНКО также добавил, что в курсе об обращении “РосУкрЭнерго” с иском к “Нафтогазу” в один из судов Венгрии, но имеет сомнение относительно перспектив его удовлетворения.

“Да, мы знаем о том, что начался судебный процесс. Мы будем принимать в нем участие, привлечем венгерских юридических консультантов. Будем надеяться на справедливое правосудие”, - сказал он.

Справка УНИАН. В соответствии с подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.