В Херсоне может досрочно завершиться отопительный сезон

ОАО «Херсонская ТЭЦ» предупредило жителей города о возможном досрочном окончании отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие обращения к жителям областного центра размещены в местной прессе, в учреждениях, а также на входах в жилые дома.

ТЭЦ предупреждает горожан о том, что из-за задолженности за газ газоснабжение может быть прекращено, а это фактически означает досрочное окончание отопительного сезона.

Также предприятие просит потребителей погасить существующие долги за отопление.

Как сообщал УНИАН, долги за газ предприятий ТКЭ в Херсонской области составляют 55,4 млн. грн. Самыми большими должниками являются ОАО «Херсонская ТЭЦ» (28,3 млн. грн.) и КП «Херсонтеплоэнерго» (20,5 млн. грн.).