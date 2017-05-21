В Швейцарии проходит референдум об отказе от атомной энергетики
Стратегия предлагает отказаться от строительства новых атомных электростанций.
В Швейцарии в воскресенье, 21 мая, проходит референдум по энергетической реформы – граждане выскажут свою позицию по одобренной парламентом "Энергетической стратегии – 2050". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Swissinfo.
Стратегия предлагает отказаться от строительства новых атомных электростанций и сократить использование в стране традиционных источников электроэнергии, таких как газ и уголь.
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Центральный пункт энергетической реформы - поэтапное закрытие в течение ближайших десятилетий всех пяти атомных электростанций, которые производят треть потребленной энергии. Взамен предлагают переход на экологические и возобновляемые источники энергии.
Вынесенная на референдум "Стратегия" предполагает реализовать пакет мер, в результате чего за период до 2035 года среднее энергопотребление в стране в пересчете на душу населения снизится на 43% по сравнению с показателями 2000 года.
Дефицит предполагается компенсировать за счет развития энергетических технологий, опирающихся на возобновляемые и экологически нейтральные источники. Ставка делается также и на модернизацию швейцарских ГЭС.
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Противники энергетической реформы считают, что она приведет к росту цен на электричество и к увеличению зависимости Швейцарии от поставок энергии из-за рубежа.
Согласно данным последних опросов, число сторонников новой энергетической политики несколько превышает количество противников.