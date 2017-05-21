Референдум в Швейцарии: граждане дали "зеленый свет" энергетической реформе
По данным исследовательского института GfS Bern, около 58% граждан, принявших участие в голосовании, одобрили вынесенный на референдум "Энергетическую стратегию – 2015".
Граждане Швейцарии одобрили энергетическую реформу, которая направлена на снижение энергопотребления и развитие возобновляемых источников энергии и запрещает строительство новых атомных электростанций. Как пишет Европейская правда, об этом свидетельствуют предварительные результаты всенародного опроса, сообщает Swissinfo.
По данным исследовательского института GfS Bern, около 58% граждан, принявших участие в голосовании, одобрили вынесенный на референдум "Энергетическую стратегию – 2015".
Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, 17 кантонов проголосовали "за" внедрение энергетической реформы, в то время как "против" только 4.
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Наиболее наглядный результат показали избиратели кантона Во: свой голос "за" отдали 73,5% граждан.
Напомним, 21 мая в Швейцарии проходит референдум по энергетической реформы. Граждане высказывают свою позицию по одобренной парламентом "Энергетической стратегии – 2050".