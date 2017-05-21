На Запорожской АЭС отключен от сети первый энергоблок

Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети. Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАЭК «Энергоатом», сегодня в 15.09 энергоблок №1 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от энергосети. Причины срабатывания автоматики выясняются.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2670 МВт. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет.

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Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вызрос с 2 до 22%.