Стоимость Brent впервые за месяц превысила $54

Нефтяные фьючерсы в понедельник, 22 мая, продолжают расти на торгах. Стоимость барреля нефти сорта Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара, сообщает Прайм.

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Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 4:49 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на 0,86% - до $54,07 за бочку.

Июньские фьючерсы нефти марки WTI росли на 0,93% - до $50,80 за баррель.

Как сообщал УНИАН, в субботу министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что все участники венского соглашения согласны продлить срок его действия до конца первого квартала 2018 года, сообщило агентство Bloomberg.

Министр также уточнил, что, по его мнению, продление соглашения до конца первого квартала 2018 года поможет достичь цели сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.