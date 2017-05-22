Запорожская АЭС подключила к сети первый энергоблок, в работе находятся 4 энергоблока

Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети первый энергоблок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"22 мая 2017 года в 03:51 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

По информации "Энергоатома", дистанционная защита блока сработала при выполнении операций по выводу в ремонт высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская".

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.

"Суммарная мощность генераторов составляет 3 245 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) ‒ 8-12 микрорентгенов в час, что соответствует природному радиационному фону", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первый энергоблок Запорожской АЭС был отключен от энергосети действием автоматики 21 мая.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.