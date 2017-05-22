Фирмы Курченко вывезли с Донбасса в Россию миллион тонн угля - СМИ

В 2016 году Россия получила с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 940 тысяч тонн антрацита и еще около 95 тысяч тонн других сортов угля, сообщает Liga.net.

Отмечается, что это только те объемы, которые официально попали в статистику железнодорожных перевозок Российской железной дороги.

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В 2015 году в Россию из Украины нелегально вывезли около 1,3 миллиона тонн угля только антрацитовой группы.

Отмечается, что вывозят с Донбасса уголь в РФ фирмы беглого Сергея Курченко "Петролеум капитал", "Внешторгсервис" и ряд других компаний.

Далее топливо идет на экспорт в европейские и африканские страны. Схему таких поставок наладили еще два года назад.

Российские госорганы оформляют вывоз донбасского угля как импорт из Украины. Поставщики, основаны лидерами боевиков "ЛНР/ДНР", проходят в документах, как украинские компании.

Получатели угольной продукции в России переоформляют нелегальный уголь и экспортируют его из российских портов или поставляют на электростанцию на юге РФ, которая принадлежит "Газпрому".

Часть вывезенного с Донбасса топлива возвращается в Украину под видом южноафриканского для нужд государственной "Центрэнерго".

Кроме структур Курченко поставками угля с Донбасса в Россию занимается компания "Угольные технологии" из Ростова-на-Дону. Учредителем компании значился Валерий Донсков. Позже среди владельцев "Угольных технологий" появились еще два человека - Вячеслав Дрюченко и Александр Мельничук. Все трое владеют по 33% уставного капитала трейдера.

Мельничук на сепаратистских ресурсах упоминается как "заместитель министра энергетики ЛНР".

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Мельничук также владеет 10% в основанной в сентябре 2014 года "Крымской топливно-энергетической компании" (КТЕК, Симферополь). Мажоритарный владелец этой компании через днепровскую компанию ЮГ-Скан - Сергей Огурцов. В Верховной Раде пятого созыва Огурцов числился помощником беглого экс-депутата Олега Царева.

У Мельничука есть брат - Сергей. Он является владельцем зарегистрированной в Киеве компании "Ровеньки-Углепостач". Эта компания до марта этого года была крупнейшим легальным экспортером добытого в ОРДЛО сортового антрацита. Уголь компания покупала в холдинге ДТЭК Рината Ахметова. Из-за блокады оккупированных территорий "Ровеньки-Углепостач" свернула экспортный бизнес.

Напомним, с апреля 2017 года управление украинскими металлургическими заводами, которые оказались на территории террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", было возложено на зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО "Внешторгсервис".