"Запорожгаз" возобновил газоснабжение 3-х райцентров

В Запорожской области возобновлено газоснабжение всех предприятий ТЭК, отключенных за долги

В Запорожской области возобновлено газоснабжение всех предприятий теплокоммунэнерго, ранее отключенных из-за задолженности за потребленный газ.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя правления ОАО "Запорожгаз" Виктор ЧЕРНЯВСКИЙ, "на сегодняшний день теплосети и котельные всех трех отключавшихся райцентров Запорожской области: Токмака, Акимовки и Новониколаевки получают газ в необходимых для работы в отопительный сезон объемах".

В то же время ситуация с газообеспечением предприятий ТЭК Запорожской области остается сложной: по данным Запорожской ОГА предприятия коммунальной теплоэнергетики региона в общей сложности задолжали за потребленный газ 202 млн. грн., а уровень проплат теплосетей снизился с 37% (показатель конца 2008 года) до 6% (показатель января), что создает объективные условия для ограничения газоснабжения должников.