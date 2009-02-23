CП и ЕК обсудили подготовку конференции по модернизации ГТС

Представители Секретариата Президента Украины и Европейской Комиссии обсудили подготовку международной инвестконференции о модернизации ГТС Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сегодня состоялась встреча заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА с председателем Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ. Во время беседы был обсужден пакет вопросов, которые касаются развития сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

В частности, речь шла о подготовке международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации газотранспортной системы Украины, запланированной на 23 марта 2009 года в Брюсселе. Стороны согласились с тем, что результатом этого представительского форума должны стать конкретные договоренности и решения, воплощение которых в конкретные мероприятия будет способствовать повышению эффективности работы ГТС Украины и обеспечению прозрачности транзита энергоносителей по ее территории.

С удовольствием был также констатирован прогресс в переговорах по поводу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В то же время отмечалось, что главная цель переговорного процесса заключается в подготовке качественного документа. Именно этим будет определяться готовность Украины и ЕС к заключению соглашения, отметили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, проведение международной донорской конференции по модернизации украинской газотранспортной системы запланировано провести в Брюсселе 23 марта.

27 января председатель Еврокомиссии Жозеф Мануэль БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Комиссия будет спонсировать эту конференцию

Он сообщил, что ЕК готова провести переговоры с международными финансовыми учреждениями, в том числе Международным валютным фондом и Всемирным банком, относительно модернизации украинской ГТС с целью присоединения ее к европейской сети.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО не исключил возможного участия России в модернизации украинской газотранспортной системы.

По оценкам международных специалистов, на модернизацию украинской ГТС необходимо 2,5 млрд. евро.