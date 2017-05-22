"Киевэнерго" Ахметова подсчитало долги столичных потребителей за электроэнергию

Общая задолженность столичных потребителей электроэнергии перед компанией «Киевэнерго» в апреле 2017 года по сравнению с мартом 2017 года выросла на 8,35% и по состоянию на 1 мая превысила 1 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что в течение апреле наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, а также предприятия и организации, которые финансируются из государственного и городского бюджетов.

Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась почти на 59,5 млн грн и достигла 528,5 млн грн, в том числе долг акционерной компании «Киевводоканал» достиг 158,3 млн грн.

Население Киева в апреле увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед компанией на 25,7 млн грн - до 373,2 млн грн.

Потребители Дарницкого, Соломенского и Святошинского районов остаются крупнейшими должниками за электроэнергию, их задолженность на 1 мая составила 54,5 млн грн, 42,3 млн грн и 41,7 млн грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» в 2016 году получила 2,58 млн грн чистой прибыли против 1,695 млрд грн чистого убытка в 2015 году.

Компания «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.