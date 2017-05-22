Попаснянский водоканал завтра планируют отключить от электроэнергии из-за долгов
Тем самым будут обесточены основные мощности водоканала, задействованные в поставках воды на неконтролируемую территорию Луганской области, заявили в ЛЭО.
Во вторник, 23 мая, Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) планирует отключить от электроснабжения западную фильтровальную станцию (Лисичанск) Попаснянского водоканала из-за долга за электроэнергию в размере более 142 млн гривень.
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Об этом «Экономической правде» сообщили в пресс-службе ЛЭО.
"Тем самым будут обесточены основные мощности водоканала, задействованные в поставках воды на неконтролируемую территорию Луганской области", - заявили в пресс-службе.
"В то же время, такое отключение должно было произойти еще 15 мая, но тогда Укрэнерго не позволило компании осуществить задуманное, используя сомнительные отговорки - то ЛЭО должно согласовать отключение с Луганской облгосадминистрацией, то возникли проблемы с оборудованием, что не дает возможности отключить ЗФС", - сообщили в ЛЭО.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.
В декабре 2016 года из-за долгов ЛЭО временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал», который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные украинской власти.