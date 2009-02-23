Швеция готова инвестировать 20 млрд. евро в программы по производству в Украине возобновляемых источников энергии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, об этом шла речь на встрече представителей шведских корпораций, которые специализируются на производстве и использовании возобновляемых источников энергии, с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в Киеве.

В частности, член правления шведской компании «БиогазПром» Бо РОНАНДЕР заявил, что шведские компании готовы реализовывать в Украине проекты по энергосбережению и строительству предприятий по производству возобновляемых источников энергии, в частности биогаза, и предприятий по переработке бытового мусора - «Желто-голубой проект». По его словам, в эти проект Швеция готова инвестировать в течение двух лет 20 млрд. евро.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины готово к реализации масштабных инвестиционных проектов со Швецией, в частности, в сфере диверсификации энергетических ресурсов.

«Мы рассчитываем на масштабные проекты и хотели бы, чтобы Швеция, которая имеет больший опыт в этом вопросе, стала основным стратегическим партнером Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина уже со следующего года будет получать газ по рыночным ценам и поэтому чрезвычайно заинтересована в реализации проектов по производству альтернативных видов топлива. По ее словам, в общем энергетическом балансе Украины использование возобновляемых источников энергии составляет всего 0,83%, тогда как в других странах Европы - до 25%.

Также в ходе встречи посол Швеции в Украине Стефан ГУЛЛГРЕН заявил, что правительство Швеции утвердило Стратегию поддержки Украины по двум направлениям – энергоэффективность и защита окружающей среды. По его словам, в рамках этой Стратегии Швеция в течение четырех лет ежегодно будет предоставлять Украине 20 млн. евро с целью поддержки усилий частных инвесторов. В то же время посол Швеции отметил, что для эффективного привлечения иностранных инвестиций важны прозрачные правила и надежная законодательная база.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что парламент Украины уже принял в первом чтении законопроект, цель которого – создание благоприятного инвестиционного климата для отечественных и зарубежных инвесторов. По ее словам, этот закон, в частности, предусматривает десятилетние налоговые каникулы для инвесторов.