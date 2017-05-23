Нефть дешевеет из-за планов Трампа продать половину стратегических запасов сырья

Цены на нефть снизились утром во вторник, после того как президент США Дональд Трамп предложил продать половину стратегических запасов сырья страны.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,74 процента до $53,47 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,72 за баррель, на 0,8 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Бюджетный план Трампа предполагает постепенную продажу половины стратегических нефтяных запасов США, а также расширение бурения на Аляске, следует из документов. Несмотря на то что это не окончательная версия – проекту бюджета ещё предстоит пройти согласование в Конгрессе, он тем не менее отражает планы новой администрации увеличить добычу сырья в стране.

США обладают самым крупным стратегическим нефтяным резервом, составляющим порядка 688 миллиона баррелей.

Продажа США нефти из стратегического резерва может всколыхнуть и без того перенасыщенный рынок и помешать усилиям производителей ОПЕК+.

ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления мирового спроса и предложения.

Ожидается, что 25 мая нефтеэкспортеры согласуют решение о продлении глобального пакта на девять месяцев, до конца марта 2018 года.

Так или иначе, если США и начнут продавать нефть из стратегических запасов, то только в следующем году, поэтому последствия их реализации для цен на нефть главным образом ожидаются в долгосрочной перспективе, отмечают аналитики.