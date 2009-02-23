Кабмин намерен упростить закупки в атомной энергетике

Кабинет Министров Украины намерен упростить процедуру закупок товаров и услуг для атомной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности вице-президента НАЭК по вопросам новых проектов Владимир БРОННИКОВ.

«Есть протокольное поручение премьер-министра выпустить соответствующие поправки к законодательству о закупках, признать закупки в области атомной энергетики специфическими, то есть где не цена закупки является определяющей, а определяется качество, безопасность и соответствие закупки проекту», – сказал В.БРОННИКОВ.

По его словам, законопроект, в частности, будет предусматривать возможность согласования тех или иных процедур закупок в отрасли атомной энергетики на уровне Министерства топлива и энергетики и Госкомитета по ядерному регулированию.

Вице-президент подчеркнул, что принятие этого закона устранит задержки в выполнении графиков повышения безопасности энергоблоков и сверхпроектного продления их ресурса.