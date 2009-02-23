НАЭК «Энергоатом» прогнозирует недовыработку товарной продукции на 450 млн. грн. в 2009 году в связи с диспетчерскими ограничениями, вызванными сокращением энергопотребления в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности вице-президента НАЭК по вопросам новых проектов Владимир БРОННИКОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве. «Мы где-то на 450 млн. грн. в рынок не выпустим товарной продукции», - сказал он, уточнив при этом, что физический объем недовыработанной из-за ограничений электроэнергии составит около 3 млрд. кВт/ч.

В.БРОННИКОВ отметил, что данный факт будет влиять на коррекцию показателей как технических, так и социальных программ компании.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.