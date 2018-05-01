"Второй Чернобыль" и "Третий майдан" - как не испачкаться в розовых мечтах роспропаганды

Новая реальность, в которой пора научиться жить

Так было в той Украине, которая еще не догадывалась, что такое тотальная информационная война. Сегодня у нас появился новый исторический водораздел – до начала российской агрессии и после него. После – это оккупированные Крым и часть Донбасса, это почти ежедневные потери в зоне проведения АТО. Разнообразные эксперты относят боевые действия на Донбассе к вооруженным конфликтам низкой интенсивности. Однако, то, что происходит в информационном пространстве нашей страны можно однозначно отнести к активной диверсионно-подрывной работе. За последние три года СМИ, работающие по инструкциям из Кремля, выпустили в эфир тысячи сюжетов и статей, авторы которых изо всех сил пытались убедить аудиторию в том, что "второй Чернобыль" и "Третий Майдан" в Украине – это лишь дело времени.

Мониторинг новостей позволяет легко выявить "объекты" по которым особенно интенсивно бьют "чернобыльскими" новостями, это: диверсификация поставок свежего ядерного топлива на украинские АЭС и строительство Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива в зоне отчуждения ЧАЭС. Оба проекта крайне важны для обеспечения энергетической безопасности Украины, оба уничтожают монополию РФ на украинском рынке соответствующих услуг, и оба реализуются при участии американских компаний – Westinghouse и Holtec International. Резкая интенсификация сотрудничества между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse, начавшаяся в 2014 году, уже к началу 2016 года позволяла уверенно утверждать: российская монополия на украинском рынке ядерного топлива окончательно и бесповоротно разрушена. И наши оппоненты фактически смирились с этим, о чем свидетельствует снижение количества информатак на данном направлении. А еще в апреле 2016 года фейковую новость о том, что на Запорожской АЭС опытная эксплуатация топлива Westinghouse привела к тяжелой аварии, пытались разогнать в украинском информпространстве. Правда безуспешно: уж больно первоисточники были смешны, ну кто в здравом рассудке поверит сайтам "Новости Новороссии", "Русская Весна" или "официальным представителям" так называемой ДНР.

Другое дело ЦХОЯТ, тут у российских стратегов еще остается слабая надежда, если не на полный успех, то, как минимум, на затягивание процесса строительства хранилища. И конечно же они крепко ухватились за тот факт, что ЦХОЯТ строится в зоне отчуждения ЧАЭС, мол смотрите, мало им аварии 1986-го, так они там "радиоактивный могильник" строят и уж он то точно закончится "вторым Чернобылем". Однако в последнее время, наученные горьким опытом предыдущих провалов, российские спецы стали действовать более тонко. Используется дымовая завеса из нейтральных посылов, а в акции, направленные на дискредитацию ЦХОЯТ, привлекаются люди, которые хотя и далеки от желания подыграть Москве, но слабо ориентируются в том, кто в украинском медиапространстве сегодня только на интересы РФ и работает.

Подгад…ть под годовщину

Давайте поговорим о Зоне ЧАЭС – предлагают озабоченной общественности в преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и общественность с энтузиазмом включается в диалог. И только в процессе общения наиболее искушенные в теме участники разговора начинают догадываться, что заявленная тема перспектив использования чернобыльской зоны чистейшей воды фикция.

Именно такую ситуацию можно было наблюдать в ходе круглого стола на тему "Зона ЧАЭС: настоящее и будущее", проходившем в информагентстве "Украинские новости" 24 апреля этого года. Уделить особое внимание этому событию стоит не в связи с его резонансом, который был не громче хлопка пустым пакетом из-под БигМака, а потому что это очень поучительная история для всех, кто не желает оказаться втянутым в прокремлевские провокации.

Организатором круглого стола выступил Информационно-аналитический центр о ядерной энергетике EUAXIS. Странное название для аналитического центра, специализирующегося на атомной энергетике – ведь в переводе с английского оно звучит, как "ось ЕС". Бессмыслица какая-то, напоминает старую советскую кинокомедию: "…Операция "Ы"! Почему "Ы"? - Чтобы никто не догадался". На сайте центра вы не найдете пояснений или расшифровки его названия, зато пролистав новости довольно быстро заметите, что подавляющая часть, так сказать, оригинального контента, сгенерированного EUAXIS, прямо или косвенно касается всего лишь двух тем: поставок на украинские АЭС топлива Westinghouse и строительства в зоне ЧАЭС Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива. Естественно сами новости и комментарии подобраны исключительно негативные. Так что назвать свою контору ее учредители могли намного проще, к примеру, "Украинский центр содействия Росатому".

Пригласив ветеранов атомной энергетики, представителей Национальной академии наук Украины, членов правозащитных и экологических организаций, организаторы поступили вполне грамотно. И начало мероприятия, как говорится, не предвещало. Было немало сказано о возможностях использования инфраструктуры, сохранившейся вокруг ЧАЭС, для создания в зоне отчуждения парка солнечной энергогенерации. Вполне обоснованно говорилось о том, что жизнь в зоне отчуждения уже никогда не будет такой, как до аварии 1986 года и люди туда не вернутся, хотя флора и фауна в чернобыльских лесах чувствует себя великолепно, пользуясь всеми преимуществами этого гигантского заповедника.

Но долго организаторы выдержать не смогли, модератор, он же член экспертного совета EUAXIS Юрий Корольчук (весьма известный эксперт в сфере… нефти и газа!) начал одергивать выступающих, загоняя их в 10-минутные рамки. Было заметно, что все эти истории про методы дезактивации зоны отчуждения, солнечные батареи и поголовье оленей в чернобыльских лесах ему абсолютно неинтересны. Примечательно, что Юрий Фаворский – главный инженер Института возобновляемой энергетики НАНУ едва успел вставить пару фраз, пожаловавшись, что его пригласили на мероприятие в последний момент и это при том, что тема строительства солнечных электростанций в чернобыльской зоне была одной из ключевых.

Зато, когда пришла очередь выступать Софье Шутяк из Международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" (ЭПЧ) модератор начисто забыл о регламенте, хотя Шутяк выступала по Skype, а временами из-за плохой связи ее было просто невозможно понять. И это не удивительно, ведь все выступление юриста ЭПЧ можно было свести к тому, что прежде чем начинать строительство ЦХОЯТ в Украине необходимо принять два новых закона: закон "О стратегической экологической оценке" и закон "Об оценке воздействия на окружающую среду". Затем применить их по отношению к проекту ЦХОЯТ, а уж потом принимать решение о строительстве. Нет ни малейших сомнений в том, что в своей работе София Шутяк руководствуется исключительно интересами украинского общества и заботой об окружающей среде, но также очевидно, что начав реализацию ее законодательной инициативы Украина еще на долгие годы заморозит проект ЦХОЯТ, оставшись на крючке у РФ.

Впечатлил организаторов и сопредседатель общественной организации "Ассоциация зеленых Украины" Ярослав Задесенец. Читая свое выступление с листа, он бил точно в цель, посвятив почти весь свой доклад теме строительства ЦХОЯТ. Другой вопрос, что его аргументы были, мягко говоря, неубедительными. Так Задесенец утверждал, что большинство жителей Киева и области ничего не знают о строительстве в зоне отчуждения хранилища для отработавшего ядерного топлива. Но это же просто удивительно, ведь о проекте ЦХОЯТ за последние 12 лет (контракт на строительство этого объекта был подписан с компанией Holtec International еще в 2005 году) написаны тысячи статей и сняты сотни телесюжетов. Едва ли не все топовые украинские политики "оттоптались" на этой теме, зарабатывая себе электоральные балы на выборах в парламент или местные органы власти. Выходит, что те, кто не слышал о ЦХОЯТ, не знает и о том, кто такая Тимошенко или Янукович.

Любопытно, что тот же Задесенец хорошо был осведомлен, что общественные слушания по ЦХОЯТ были проведены в городе Славутич еще в марте 2008 года, перед принятием Закона о строительстве хранилища. Тогда общественность Иванковского, Полесского районов и города Славутича, поддержала проект, выдвинув к нему ряд требований, которые были учтены в дальнейшем. Тем не менее, представитель зеленых заявил, что его организация не выступает против строительства ЦХОЯТ, как такового, но все же требует провести повторные слушания. То есть опять-таки речь идет ни о чем ином, как об отсрочке строительства хранилища. А кремлевским стратегам большего и не нужно, тянуть время, сохраняя рычаги давления – вот их повестка дня.

Репутационные риски намного выше, чем кому-то кажетсяИ как абсолютно верно отметил в ходе круглого стола Борис Костюковский, в прошлом заведующий отделом прогнозирования атомной и возобновляемой энергии Института общей энергетики НАН Украины: "Давайте будем объективны – нигде и никогда население не поддержит создание хранилища для отработавшего ядерного топлива. Поэтому, имея зону отчуждения ЧАЭС, нужно четко дать себе ответ – в Украине другого места для ЦХОЯТ просто нет". К сожалению, это было одно из очень немногих трезвых замечаний в ходе данного мероприятия.

Каждый, кто дает согласие участвовать в мероприятии, тем или иным образом касающегося национальной безопасности Украины, должен помнить о рисках. Нет, речь не идет о каком-то давлении со стороны властей, слава богу мы живем в свободной стране и каждый волен высказывать свое мнение. Риск в том, что вы можете оказаться в компании с крайне одиозными персонажами. К примеру, с провокатором Андреем Артеменко, недавно лишенным депутатского мандата в связи с уголовным делом по подозрению его в госизмене. Это большинству он известен своим планом передать Крым в аренду РФ на 50 лет. Те же, кто интересуется атомной тематикой знают, что Артеменко вместе с известным апологетом "русмира" Андреем Деркачом в 2016-м внезапно озаботился вопросом безопасности украинских АЭС. Точнее, провел пару конференций, на которых, не имея ни малейшего отношения к атомной энергетике, уверенно рассуждал об "опасных экспериментах" с топливом Westinghouse и конечно же настаивал на строительстве пристанционных хранилищ отработавшего ядерного топлива вместо ЦХОЯТ.

Одним из выступающих на круглом столе был председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета Максим Запаскин. Он солидаризировался с идей зеленых провести дополнительные общественные слушания по проекту ЦХОЯТ, а потом поинтересовался у Задесенца возможностью выбора альтернативной площадки для хранилища. Зачем? Об этом красноречиво свидетельствуют события той же недели: 27-го апреля он был взят с поличным сотрудниками СБУ при получении взятки. По данным следствия, депутат Запаскин требовал от директора одного из предприятий Киевской области деньги за согласование проекта решения Киевского облсовета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами.

Не менее скомпрометированным в информпространстве выглядит и бывший директор ЧАЭС Михаил Уманец, который прошел за последние полтора года едва ли не все мероприятия, организованные с одной целью - дискредитировать все, что делается в украинской атомной энергетике для минимизации зависимости от РФ. На круглом столе он не сказал ничего нового по основной теме, в который уже раз призвав отказаться от централизованного хранилища и строить хранилища пристанционные для каждой украинской АЭС. Михаил Уманец человек весьма пожилой и только этот факт заставляет сдержать эмоции по отношению к некоторым его высказываниям. Вот только один пример: "…Есть нормы МАГАТЭ, которые запрещают направлять топливо отработанное с площадок атомных станций на хранение, только на переработку. Все остальное должно храниться в пристанционных хранилищах АЭС". "Ой, как неловко получилось", - подумали должно быть московские кураторы, смотревшие прямую трансляцию мероприятия в YouTube, – "хорошо хоть не сказал, что МАГАТЭ требует все топливо с украинских АЭС в Россию направлять".

Ложка меда в бочке грязной воды

И только в самом конце мероприятия среди приглашенных все же нашелся один человек, который дал ему исчерпывающую характеристику. "Мы обсуждаем все что угодно, кроме заявленной темы "Зона ЧАЭС: настоящее и будущее". Если так проводить круглые столы и любые совещания с общественностью или без нее, то мы никогда не придем к тому, что мы собирались обсуждать", - сказал Николай Штейнберг, в прошлом занимавший целый ряд высоких постов в атомной энергетике и дважды бывший заместителем министра энергетики Украины.

Он отметил низкую подготовку круглого стола и массу неточностей, прозвучавших на нем. Отдельно обратившись к Уманцу, Штейнберг подчеркнул: "Михаил Пантелеевич, нет никаких норм МАГАТЭ, требующих вывозить отработанное топливо только на переработку. Не надо придумывать то, чего нет". Подытоживая Николай Штейнберг резонно констатировал: "С точки зрения перспектив зоны отчуждения, лично я ничего от этого стола не получил".

"Да и не могли получить, дорогой вы наш эксперт", - хочется ответить Николаю Штейнбергу. Ведь все это мероприятие было обыкновенной бутафорией, на которую вас, Николай Александрович, заманили, по сути введя в заблуждение, как и многих других его участников.

Параллельно будет снят очень непростой для Украины вопрос хранения отработавшего топлива с наших АЭС, изготовленного компанией Westinghouse. Для россиян это тоже был весомый козырь, поскольку теряя монопольные позиции на украинском рынке ядерного топлива, РФ не при каких условиях не согласилась бы на временное хранение отработавшего топлива, произведенного конкурентом.Что же касается проекта ЦХОЯТ, то он движется в нужном направлении. На заводах компании Holtec International уже началось производство оборудования для украинского хранилища, а на площадке, отведенной под ЦХОЯТ, заканчиваются подготовительные работы. Загрузка первой партии ОЯТ в контейнерные системы HI-STORM, в которых оно будет транспортироваться и храниться на площадке ЦХОЯТ, ожидается в конце 2018 года. Таким образом, Украина получит не только одно из самых современных и безопасных хранилищ для отработавшего ядерного топлива в мире, но и возможность экономить около 150 миллионов долларов ежегодно. Приблизительно столько мы платим за услуги по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России. Этот факт, кстати, снимает все вопросы по стоимости хранилища, поскольку проект реально самоокупаемый.

Впрочем, вряд ли этот факт снизит градус информационной войны, которую ведет РФ на нашей территории. "Второй Чернобыль" как и "Третий Майдан" будут до последнего оставаться идеей фикс для роспропаганды, как известный казус с Вундерваффе. Там тоже в одной стране местное министерство пропаганды всем внушало: ничего, ничего, потерпите еще немного, скоро мы применим наше "чудо-оружие" и уж тогда-то врагам точно наступит конец. Наступил, но не тем.

Антон Лосев