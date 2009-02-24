Мировые цены на нефть продолжают падать

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне обрушившегося фондового рынка США, сообщает агентство Рейтер.

По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций США - упал на самый низкий уровень, начиная с мая 1997 года.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,32 доллара - до 40,57 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,59 доллара - до 38,44 доллара за баррель.