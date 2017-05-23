"Центрэнерго" просит повысить стоимость угля в тарифах на тепловую энергию

Крупная государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" обратилась в Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой повысить стоимость используемого на ее теплоэлектростанциях угля в структуре тарифов на отпуск тепловой энергии.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте НКРЭКУ проекте решения о пересмотре тарифов на отпуск тепловой энергии для этой компании.

"В НКРЭКУ обратилось "Центрэнерго" касательно пересмотра тарифов на производство тепловой энергии для структурных подразделений общества, а именно Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС, в связи с увеличением цены на угольную продукцию", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания предложила заложить стоимость угля для трех станций в диапазоне 2005-2638 гривень за тонну (без НДС). Нацкомиссия предложила следующие цены (без НСД): 2033 гривни за тонну для Углегорской станции, 2005 гривень за тонну для Змиевской станции и 2086 гривень за тонну для Трипольской ТЭС.

С учетом официального курса Нацбанка (26,30 гривни за доллар) и ставки НДС (20%), стоимость угля, согласно предложениям "Центрэнерго", будет составлять 92-120 долларов за тонну (в зависимости от станции).

По мнению эксперта в сфере энергетики, бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, которое он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, украинская компания хочет заложить в тариф цену угля на уровне около 100 долларов за тонну, тогда как в порту Richards Bay (ЮАР) это топливо стоит 65 долларов за тонну.

"В порту Richards Bay по состоянию на вчера (22 мая – УНИАН) антрацит стоил 65 долларов. Доставка в Роттердам – это еще 6-7,25 доллара. В Одессу, в порт "Южный", – на 2-3 доллара дороже", – написал эксперт, добавив, что в сумме стоимость привезенного в Украину из ЮАР угля не может превышать 75 доллара за тонну.

"Но "Центрэнерго" провело "тендер" и умудрилось найти "грузинский" антрацит по 100 долларов за тонну. Прикурить по 25 долларов на тонне (а если уголь из России, то и больше) – это 500 миллионов гривень на 700 тысяч тонн поставки", – отметил Герус.

Согласно опубликованному проекту документа, представители Нацкомиссии предлагают с учетом позиции "Центрэнерго" с 1 сентября 2017 года установить тарифы на тепловую энергию в диапазоне 392,7-509,3 гривни за 1 Гкал.

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Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. Например, в 2016 году "Центрэнерго" покупало уголь в ЮАР, а также компания закупала топливо, добытое на Донбассе, у частного энергохолдинга ДТЭК. Кроме того, компания продолжает получать уголь, который добывается на государственных шахтах на подконтрольной Украине территории.

В конце апреля сообщалось о том, что компания "Центрэнерго" намерена закупить 700 тысяч тонн угля общей стоимостью 1,81 миллиарда гривень у малоизвестной грузинской компании Saqnakhshiri GIG Group. Этот уголь предназначен для Трипольской и Змиевской ТЭС. Срок поставок – с 1 мая по 31 декабря.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций "Центрэнерго" принадлежит государству. По состоянию на 14 октября 2016 года на складах компании было накоплено 570 тысяч тонн угля для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, "Центрэнерго" для производства электроэнергии в 2016 году использовало 4,7 миллиона тонн угля, из которых 2,2 миллиона тонн дефицитные марки "А" (антрацит) и "Т" (тощий).