Управляющий комитет при Кабмине одобрил проект Энергетической стратегии до 2035 года

Управляющий комитет при Кабинете министров Украины под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона на своем заседании одобрил проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года, который предусматривает максимальное снижение энергоемкости ВВП и отказ от использования дефицитного угля антрацитовой группы.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила член этого комитета, заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко.

«На сегодняшнем заседании Управляющего комитета под руководством Владимира Кистиона был одобрен проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года», - сказала она.

По ее словам, документ разрабатывался в прозрачном режиме, в нем максимально устранены возможные факторы лоббизма и его целью является снижение энергоемкости ВВП.

«Стратегия – это основа для будущей дорожной карты, сложного и детального документа. Но самое важное, стратегия - это политический сигнал для инвесторов, наш «зеленый свет», - добавила она.

Бойко перечислила приоритеты энергетической политики Украины, которые указаны в стратегии: отказ от антрацитового угля, дальнейшее использование атомной энергетики, интеграция объединенной энергосистемы Украины в европейский рынок электроэнергии, перенесение пунктов приема-передачи транзитного газа с восточную на западную границу Украины, переход к стимулирующему тарифообразованию для энергокомпаний и др.

По словам Бойко, Кистион поручил Минэнергоугля внести окончательные правки и согласовать текст документа с другими заинтересованными органами исполнительной власти.

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«У нас официально от Управляющего комитета - неделя на литредакторов и подготовку визуализации. Далее - обсуждение на базе Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, далее - рассылка в заинтересованные органы исполнительной власти и обязательная публикация», - отметила Бойко.

Как сообщал УНИАН, многие эксперты в энергетической отрасли долгое время призывали власти разработать и утвердить текст новой энергетической стратегии Украины. В частности, президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в мае 2016 года говорил о необходимости разработки энергетического баланса Украины в согласовании с редакцией энергетической стратегии.

19 декабря 2016 года на сайте Минэнерго был опубликован проект энергостратегии до 2035 года.

В конце февраля 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от представителей рабочей группы в министерстве, которая разрабатывает энергостратегию, завершить подготовку этого документа во втором квартале 2017 года.

Ранее Минэнергоугля заявляло о планах до 1 мая подготовить проект энергостратегии и вынести его на рассмотрение правительства.