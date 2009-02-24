«Нафтогаз» получил первую нефть в Египте

НАК «Нафтогаз Украины» достигла первых успехов в вопросе диверсификации источников поставок и добычи углеводородных ресурсов за рубежом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В рамках реализации концессионного соглашения на проведение нефтяной разведки и эксплуатации, подписанного 13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины», украинская компания продолжает осуществлять активные шаги по освоению концессионного участка Алам-эль-Шавиш (Alam El Shawish) площадью 994 кв. км на территории Западной пустыни Египета.

В частности, 16-20 февраля 2009 года состоялся визит делегации НАК «Нафтогаз Украины» во главе с заместителем председателя правления компании Вадимом ЧУПРУНОМ в Египет. Целью визита было испытание третьего (нижнего) горизонта разведывательной скважины Hg-34/3. 18 февраля был получен приток нефти дебитом 80 тонн (588 баррелей) в сутки.

После испытания было принято решение считать скважину открытой.

В соответствии с программой НАК, до конца года планируется пробурить 5 поисковых скважин: 3 – в южной части блока Алам-эль-Шавиш Западной пустыни, общие извлекаемые ресурсы которых составляют 60 млн. тонн; 2 – в северной части блока Алам-эль-Шавиш Западной пустыни, общие извлекаемые ресурсы которых составляют 8 млн. тонн.

Во второй половине 2009 года предполагается выйти на коммерческий уровень добычи продукции с последующей ее реализацией.

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