"Схемы Курченко" возвращаются: Насалик и Иванчук разработали схему, как заработать 100 миллиардов на импорте топлива – журналист

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Андрей Иванчук разработали схему, которая позволит им заработать 100 млрд грн на импорте нефтепродуктов и сжиженного газа без уплаты акциза, и НДС.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил журналист Александр Дубинский, отметив, что такая деятельность напоминает схемы беглого олигарха времен Януковича – Сергея Курченко, однако в гораздо больших масштабах.

«Согласно имеющимся у меня документам, Курченко и Ставицкий (Эдуард Ставицкий – министр энергетики в 2012-2014 годах – УНИАН) – это бледные тени Иванчука и Насалика, которые собрались повторить героическую судьбу младоолигархов, и готовы украсть в этом году из бюджета 100 миллиардов гривен топливного налога и НДС», - заявил Дубинский, добавив, что эта сумма в 4 раза больше, чем «Курченко и Компании удалось украсть за 4 года «преступногорежима».

По словам Дубинского, для реализации этой цели Насалик и Иванчук инициировали запуск ранее остановленного нефтехимического завода в г. Калуш (Ивано-Франковская обл.) - «Карпатнефтехим». Для загрузки этого предприятия сырьем они внесли на рассмотрение Кабмина постановление №299, которое позволяет «Карпатнефтехиму» для производства этилена импортировать без уплаты налогов дистилляты (продукты перегонки нефти, бензин, мазут, дизтопливо) и сжиженный газ. Кабмин принял это постановление в конце апреля.

«Чтобы в этом убедиться, - предлагаю ознакомиться с постановлением Кабинета министров, которое дает право «Карпатнефтехиму» (г. Калуш, родной город Насалика) ввезти легкие и тяжелые дистилляты, а также сжиженный газ в Украину без уплаты акцизов, - написал Дубинский, отметив, что по его данным это постановления «родилось благодаря стараниям Иванчука и Насалика».

Как отметил журналист, на первый взгляд вроде бы ставиться благородная цель – загрузить остановленный завод и наладить производство этилена, который является основанием для синтеза полиэтиленов, бензолов, масел, винилхлорида, этилового спирта и др. Однако вызывает подозрения, что заводу разрешают беспошлинно ввозить огромнейшие объемы сырья, которые предприятие явно не в состоянии переработать.

«Вот только объемы этой загрузки – потрясают: Иванчук и Насалик хотят поставить нефтегазопродукты «в рамках ежегодно установленных квот по ввозу в Украину», что означает ни много не мало 21,3 миллиона тонн дистиллятов, из которых легких (бензин) – 2,63 млн тонн, тяжелых (дизель) – 3,3 млн. тонн, и сжиженного (автомобильного) газа – 13,91 млн кубов», - заявил Дубинский.

По словам журналиста, в лучшие годы своей работы завод перерабатывал всего лишь 800 тыс. тонн нефтепродуктов, а не миллионы тонн и производил не более 227 тыс. тонн этилена.

«Чувствуете разницу между миллионами и тысячами? Иванчук и Насалик, ее тоже чувствуют, потому что заключается она в возможности не уплатить топливный акциз и НДС с ввезенного якобы для переработки топлива. И вместо переработки - продать его на АЗС. Сумма на выходе – просто космическая. Неуплата акциза это 60 миллиардов гривен. НДС – 40 миллиардов гривен. Итого - 100 миллиардов гривен. Которые вышеуказанные товарищи, кажется, собираются попросту украсть», - заявил Дубинский.

Также журналист отмечает, что такая схема аналогична схемам Курченко, которые реализовывались в 2012-2013 годах под видом переработки нефти на Одесском НПЗ.

«Разница лишь в том, что при «семье» схема по краже топливных акцизов и НДС заключалась в ввозе нефтепродуктов по схеме оборванного транзита для фиктивного производства бензина и дизеля. А при Иванчуке-Насалике – по схеме оборванного транзита для фиктивного производства этилена», - написал Дубинский, добавив, что с помощью схем Курченко было украдено за 4 года 1,5 млрд долл., в то время как инициаторы новых схем собираются украсть 4 млрд долл. в год.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

В феврале новыми собственниками «Карпатнефтехима» (после дочерней компании «Лукойла» - Lukoil Chеmical B.V.) стали компании Xedrian Holding Ltd и Techinservice Limited.

В конце апреля 2017 года менеджмент завода заявил, что запуск «Карпатнефтехима» планируется на конец мая этого года, после чего было принято постановление Кабмина № 299.

Справка УНИАН. «Карпатнефтехим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создан в 2004 году. Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.​